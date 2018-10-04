В МИД обеспокоены гуманитарной ситуацией в лагере "Рукбан" в Сирии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия обеспокоена гуманитарной ситуацией в лагере "Рукбан" в Сирии, диалог о его ликвидации ведется, но пока данных об эвакуации беженцев оттуда нет, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Он сообщил, что в курсе того, что "есть контакты между ООН и сирийским правительством по поводу того, чтобы, во-первых, облегчить гуманитарную ситуацию в этом лагере, доставить туда гуманитарные грузы, гуманитарные конвои". "А во-вторых, в конечном счете, ликвидировать этот лагерь, потому что его нынешние обитатели, это временно перемещенные лица, должны вернуться к очагам своего постоянного проживания", — отметил высокопоставленный дипломат.
"Пока конкретных данных об эвакуации нет", — добавил он.
Представитель МВД Сирии Хасан Маруф заявлял 30 августа на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию САР, что планируется первый организованный переход граждан Сирии из лагеря беженцев "Рукбан" на границе с Иорданией в места их довоенного проживания.
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