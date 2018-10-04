В МИД обеспокоены гуманитарной ситуацией в лагере "Рукбан" в Сирии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия обеспокоена гуманитарной ситуацией в лагере "Рукбан" в Сирии, диалог о его ликвидации ведется, но пока данных об эвакуации беженцев оттуда нет, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы действительно очень обеспокоены ситуацией, которая существует в этом лагере — там большие гуманитарные проблемы", — заявил Вершинин.

Он сообщил, что в курсе того, что "есть контакты между ООН и сирийским правительством по поводу того, чтобы, во-первых, облегчить гуманитарную ситуацию в этом лагере, доставить туда гуманитарные грузы, гуманитарные конвои". "А во-вторых, в конечном счете, ликвидировать этот лагерь, потому что его нынешние обитатели, это временно перемещенные лица, должны вернуться к очагам своего постоянного проживания", — отметил высокопоставленный дипломат.

"Пока конкретных данных об эвакуации нет", — добавил он.

Лагерь беженцев "Рукбан", в котором сейчас проживают около 50-60 тысяч человек, находится на юге Сирии на территории, подконтрольной коалиции США и близким к ней отрядам сирийской оппозиции. На границах этой зоны находятся подразделения сирийской армии. Москва и Вашингтон обвиняют друг друга в препятствовании доставки гуманитарной помощи ООН в этот район.

Представитель МВД Сирии Хасан Маруф заявлял 30 августа на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию САР, что планируется первый организованный переход граждан Сирии из лагеря беженцев "Рукбан" на границе с Иорданией в места их довоенного проживания.

МИД России плотно работает с США по выводу беженцев из сирийского лагеря "Рукбан" на территорию, подконтрольную правительству САР, заявил ранее представитель ведомства Николай Бурцев на заседании межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев. Бурцев сообщил, что американская сторона предлагает урегулировать проблему "Рукбана" через эвакуацию беженцев на территории, подконтрольные правительству САР.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>