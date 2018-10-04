Сирийские курды выступили за диалог с Дамаском

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (СДС) выступают против военного решения конфликта в Сирии и надеются возобновить диалог с Дамаском, сообщила РИА Новости глава миссии "Сирийского демократического совета" (политическое крыло СДС) в США Синам Мохамад.

"Будучи "Сирийским демократическим советом", мы начали диалог с Дамаском, когда сирийское правительство спросило, готовы ли мы к переговорам,… и мы согласились на это. Мы дважды ездили в Дамаск, и у нас там был комитет…. Сейчас больше нет, (диалог) на данный момент прекратился. Мы надеемся, что этот диалог продолжится ради всего сирийского народа, чтобы построить новую Сирию… Это зависит от сирийского правительства. Мы снова готовы продолжить этот диалог и эти переговоры с правительством", — заявила Мохамад.

Она выразила неуверенность в том, что переговоры сработают, если Дамаск продолжит строить планы о централизованной Сирии. "Мы должны признать, что Сирия сейчас не такая, какой она была до 2011 года", — добавила глава миссии.

Она также добавила, что военное решение в Сирии приведет большим катастрофам и кровопролитию, и отметила, что военное решение не является подходящим.

Глава миссии подчеркнула, что "Сирийский демократический совет" много раз обращался с просьбой быть включенным в состав конституционного комитета. Совет также хочет принять участие в переговорах в Женеве.

"Нам следует быть там (в конституционном комитете и переговорах в Женеве), потому что мы находимся на северо-востоке Сирии, мы нанесли поражение "Исламскому государству"* там (в этом регионе) и освободили большую территорию… такие города, как Дейр-эз-Зор, Ракка, Кобани, Манбидж и так далее. Все эти (территории) были заняты ИГ*, и СДС освободили их", — заявила Мохамад, добавив, что в конституционном комитете должны состоять все представители сирийского народа.

Она подчеркнула, что многие встречи в Женеве не увенчались успехом, потому что не все представители народа участвовали в них.

Мохамад добавила, что перестройка Сирии — это очень важно и занимает много времени, однако рано говорить об этом, пока ситуация в стране не будет стабильной.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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