Сирийские курды выступили за диалог с Дамаском

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (СДС) выступают против военного решения конфликта в Сирии и надеются возобновить диалог с Дамаском, сообщила РИА Новости глава миссии "Сирийского демократического совета" (политическое крыло СДС) в США Синам Мохамад.
Она выразила неуверенность в том, что переговоры сработают, если Дамаск продолжит строить планы о централизованной Сирии. "Мы должны признать, что Сирия сейчас не такая, какой она была до 2011 года", — добавила глава миссии.
Она также добавила, что военное решение в Сирии приведет большим катастрофам и кровопролитию, и отметила, что военное решение не является подходящим.
Глава миссии подчеркнула, что "Сирийский демократический совет" много раз обращался с просьбой быть включенным в состав конституционного комитета. Совет также хочет принять участие в переговорах в Женеве.
"Нам следует быть там (в конституционном комитете и переговорах в Женеве), потому что мы находимся на северо-востоке Сирии, мы нанесли поражение "Исламскому государству"* там (в этом регионе) и освободили большую территорию… такие города, как Дейр-эз-Зор, Ракка, Кобани, Манбидж и так далее. Все эти (территории) были заняты ИГ*, и СДС освободили их", — заявила Мохамад, добавив, что в конституционном комитете должны состоять все представители сирийского народа.
Она подчеркнула, что многие встречи в Женеве не увенчались успехом, потому что не все представители народа участвовали в них.
Мохамад добавила, что перестройка Сирии — это очень важно и занимает много времени, однако рано говорить об этом, пока ситуация в стране не будет стабильной.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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