В Идлибе боевики обстреляли гуманитарный коридор и шедших по нему людей

ДАМАСК, 4 окт – РИА Новости. Боевики террористических группировок обстреляли мирных жителей, желавших попасть на контролируемую правительством Сирии территорию в провинции Идлиб по гуманитарному коридору, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Террористические группировки обстреляли гуманитарный коридор Абу-эд-Духур и шедших по нему мирных жителей. Это неудивительно, это их обычная тактика, они так делали и раньше – например, когда были организованы коридоры для выхода из лагеря аль-Вафидин, из Восточной Гуты", — заявил источник.

Информации о раненых или погибших у источника пока нет. Конкретные названия группировок источник называть не стал. "Их много, они – террористы", — отметил он.

Источник также сообщил, что сирийская армия в четверг отразила атаку отряда боевиков в 35 километрах к северу от города Хама на границе с провинцией Идлиб.

"Они попытались проникнуть на позиции сирийской армии, но попытка была предотвращена. Несколько боевиков ликвидированы", — сообщил источник.