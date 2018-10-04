В Идлибе боевики обстреляли гуманитарный коридор и шедших по нему людей

ДАМАСК, 4 окт – РИА Новости. Боевики террористических группировок обстреляли мирных жителей, желавших попасть на контролируемую правительством Сирии территорию в провинции Идлиб по гуманитарному коридору, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
Информации о раненых или погибших у источника пока нет. Конкретные названия группировок источник называть не стал. "Их много, они – террористы", — отметил он.
Источник также сообщил, что сирийская армия в четверг отразила атаку отряда боевиков в 35 километрах к северу от города Хама на границе с провинцией Идлиб.
"Они попытались проникнуть на позиции сирийской армии, но попытка была предотвращена. Несколько боевиков ликвидированы", — сообщил источник.
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