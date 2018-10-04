В МИД рассказали о ходе работы по конституционному комитету Сирии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Работа по конституционному комитету Сирии идет сложно, не все участники процесса настроены конструктивно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Работа идет очень сложно. К сожалению, не все конструктивно настроены, но мы пытаемся ситуацию изменить и сделать так, чтобы работа все-таки шла именно в конструктивном русле", — сказала Захарова на брифинге.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

*Террористическая организация, запрещенная в России