Боевики организуют провокации в Идлибе, заявили в российском МИД

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Террористы продолжают организовывать провокации в сирийском Идлибе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Продолжаем получать сведения о готовившихся террористами в Идлибе масштабных инсценировках химических атак, которые якобы совершены были бы правительственными силами", — отметила Захарова.
По ее словам, в этих целях в Идлиб террористы завозили отравляющие вещества и профессиональную видеоаппаратуру, продолжались репетиции.
Ранее Москва неоднократно заявляла, что располагает информацией о подготовке провокации в провинции Идлиб с применением химоружия, целью которой является создание повода Западу для нанесения ударов по Сирии.
О том, что боевики готовятся к новой провокации с инсценировкой химической атаки, еще в августе заявлял официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Позже в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что террористы в Сирии готовятся реально применить отравляющие вещества на основе хлора против участников постановочной съемки, чтобы затем обвинить в химической атаке правительственную армию. Боевики доставили две емкости с отравляющим веществом на основе хлора в Джиср-Эш-Шугур специально для "натуральности" съемок провокации с химатакой, чтобы потом все отснятые видео передать в редакции телеканалов, отмечали в центре.
* Запрещенные в России террористические группировки.