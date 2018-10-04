Боевики организуют провокации в Идлибе, заявили в российском МИД

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Террористы продолжают организовывать провокации в сирийском Идлибе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Радикально настроенные боевики, прежде всего "нусровцы"* и представители других связанных с "Аль-Каидой"* групп международных террористов, опасаясь оказаться в изоляции в результате реализации российско-турецких договоренностей, предпринимают разного рода провокации и разогревают ситуацию по периметру зоны деэскалации "Идлиб", призывают продолжить так называемое сопротивление", — сказала она на брифинге в Москве.

"Продолжаем получать сведения о готовившихся террористами в Идлибе масштабных инсценировках химических атак, которые якобы совершены были бы правительственными силами", — отметила Захарова.

По ее словам, в этих целях в Идлиб террористы завозили отравляющие вещества и профессиональную видеоаппаратуру, продолжались репетиции.

"Серьезные опасения вызывает то, что в роли жертв таких постановок могут выступить похищенные экстремистами мирные жители, в том числе – женщины и дети", — подчеркнула она.

Ранее Москва неоднократно заявляла, что располагает информацией о подготовке провокации в провинции Идлиб с применением химоружия, целью которой является создание повода Западу для нанесения ударов по Сирии.

О том, что боевики готовятся к новой провокации с инсценировкой химической атаки, еще в августе заявлял официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Позже в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что террористы в Сирии готовятся реально применить отравляющие вещества на основе хлора против участников постановочной съемки, чтобы затем обвинить в химической атаке правительственную армию. Боевики доставили две емкости с отравляющим веществом на основе хлора в Джиср-Эш-Шугур специально для "натуральности" съемок провокации с химатакой, чтобы потом все отснятые видео передать в редакции телеканалов, отмечали в центре.

* Запрещенные в России террористические группировки.