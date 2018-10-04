В МИД ожидают, что Израиль еще раз рассмотрит данные России по ЧП с Ил-20

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В целом отношения РФ и Израиля остаются хорошими, однако Москва ожидает, что Израиль ещё раз рассмотрит предоставленную РФ информацию по инциденту с Ил-20 и сделает выводы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"У нас всегда в прошлом были очень хорошие, настоящие, большие отношения с Израилем, очень многоплановые. Они остаются в целом хорошими, многоплановыми, развиваются", — заявил дипломат.

"Вместе с тем мы ожидаем, что израильская сторона еще раз посмотрит на то, что произошло, еще раз рассмотрит нашу точку зрения и ту информацию, те данные, которые были подробно представлены министерством обороны РФ, и сделает соответствующие выводы", — добавил Вершинин.

Отношения РФ и Израиля подверглись испытанию после катастрофы с российским самолетом Ил-20. Российский самолет, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих. Израиль свою вину отрицает.

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