С-300 остановят израильские удары по Сирии, считает американский эксперт

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Поставленные в Сирию российские системы С-300 могут остановить израильские усилия по противодействию иранским военным в Сирии, а кроме того могут быть использованы для уничтожения американских самолетов, опасается экс-сотрудник госдепа, старший научный сотрудник Гудзоновского института Майкл Преджент.

Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об осуществлении поставки в Сирию С-300 и другого оборудования для повышения безопасности российских военнослужащих. По его словам, были поставлены четыре пусковые установки и другая техника, обучить сирийских военных работе с ней планируется за три месяца.

"С-300 были переданы в руки режима (президента Сирии Башара) Асада. Это противовоздушное вооружение может использоваться, чтобы предотвращать израильские авиаудары, сбивать американские самолеты и может остановить усилия Израиля по противостоянию оборонному потенциалу сил "Кудс", — заявил в среду Преджент, выступая в Вашингтоне.

Силы "Кудс" под руководством Касема Сулеймани — подразделение иранского Корпуса стражей исламской революции.

По словам Преджента, "Израиль стремится разрушить любую прочную инфраструктуру, которую Сулеймани пытается выстроить в Сирии". "(Сирия) будет стрелять С-300 по израильтянам. А Россия будет говорить: "Это не мы", — предположил бывший дипломат.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам

министра, в соответствии с поручением президента, Москва в течение двух недель передаст Сирии С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине России.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В настоящее время силы коалиции и поддерживаемые ими курдские вооруженные формирования занимают значительную территорию на севере и востоке Сирии, которая неподконтрольна Дамаску.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.