Путин призвал ЕС подключиться к возвращению беженцев в Сирию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Европе надо подключаться к процессу возвращения беженцев в Сирию.

"Европа крайне заинтересована в том, чтобы беженцы возвращались. По нашим подсчетам, за неполный год, наверное, полторы сотни тысяч вернулись уже домой. А если бы мы солидарно оказывали помощь — элементарную помощь — восстанавливали бы канализацию, водоснабжение и водоотведение, электричество, способствовали бы восстановлению инфраструктуры, которая помогла бы доставлять продовольствие, медицинские товары, медикаменты, создавали бы условия, чтобы люди жить могли нормально и вернулись домой. Разве Европа в этом не заинтересована?" — сказал Путин, отвечая на вопросы по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Он отметил, что те люди, которые находятся в лагерях для беженцев в Ливане, Турции, Иордании — а их миллионы, — "точно могли бы вернуться домой и не создавали бы дополнительную нагрузку как потенциальные мигранты в европейские страны".

"Это, по-моему, элементарная вещь, это на поверхности лежит. Давайте вместе поработаем над решением этих, не таких уж сложных и, кстати говоря, не таких уж затратных, но очень важных для конкретных людей проблем", — подчеркнул президент РФ.

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