Путин призвал ЕС подключиться к возвращению беженцев в Сирию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Европе надо подключаться к процессу возвращения беженцев в Сирию.
Он отметил, что те люди, которые находятся в лагерях для беженцев в Ливане, Турции, Иордании — а их миллионы, — "точно могли бы вернуться домой и не создавали бы дополнительную нагрузку как потенциальные мигранты в европейские страны".
"Это, по-моему, элементарная вещь, это на поверхности лежит. Давайте вместе поработаем над решением этих, не таких уж сложных и, кстати говоря, не таких уж затратных, но очень важных для конкретных людей проблем", — подчеркнул президент РФ.
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