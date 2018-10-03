Центр примирения заявил о нарушениях перемирия в идлибской зоне деэскалации

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки были зафиксированы в шести местах идлибской зоны деэскалации в Сирии, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации. Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Акч-Баэр, Икко (пять раз), Раша, Бариша провинции Латакия, района Маканис-эд-Дувайри (дважды) города Алеппо. Также зафиксирован обстрел северной окраины населенного пункта Телль-Рифъат провинции Алеппо со стороны позиций Свободной сирийской армии на подконтрольной протурецким формированиям территории округа Африн", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в районах Шайбан-Паша, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия, Шейх-Ходер и Эс-Сахур города Алеппо была оказана благотворительная помощь 15 семьям погибших военнослужащих САР, в ходе которой выдано 15 продовольственных и гигиенических наборов.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.

Россия, Турция и Иран являются гарантами перемирия в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.