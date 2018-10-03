Путин призвал деполитизировать работу по предоставлению гумпомощи в Сирии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал деполитизировать работу по оказанию помощи сирийскому населению: нельзя делить население Сирии в зависимости от места их проживания.

"Я не знаю, как будет действовать объединенная Европа в отношении оказания помощи сирийскому населению, но, на мой взгляд, нужно деполитизировать эту работу. Нельзя делить население Сирии в зависимости от того, на какой территории оно проживает", — сказал Путин, отвечая на вопросы по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

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