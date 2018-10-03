Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Австрийской Республики Себастиан Курц во время встречи. 3 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Австрийской Республики Себастиан Курц во время встречи. 3 октября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьян Курцем заявил, что Вена готова подключиться к гуманитарным акциям в поддержку населения Сирии.

"Отмечаем готовность Австрии подключиться к гуманитарным акциям в поддержку населения Сирии",- сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Курцем. Он подчеркнул важность согласования такой работы с официальным Дамаском.

"Важно, чтобы любая помощь оказывалась по согласованному с законными властями каналу и распространялась на все районы, пострадавшие в результате террористической агрессии и гражданской войны",- заявил он.

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