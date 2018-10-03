Путин надеется, что никаких крупных боев в Сирии не будет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Россия рассчитывает, что никаких крупномасштабных действий в Сирии не будет: бои ради боев не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы вместе работаем солидарно… У меня есть все основания полагать, что мы добьемся поставленных перед собой целей, а это значит, что никаких крупномасштабных боевых действий там и не предвидится. Потому что боевые действия ради боевых действий не нужны, нам нужно добиться определенных целей. Те инструменты, которые мы выбрали для достижения этих целей, на данный момент работают эффективно", — заявил Путин, отвечая на вопросы по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
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