В Сирии за сутки уничтожили 35 взрывоопасных предметов

Во время разминирования Дейр-эз-Зора. Архивное фото

Во время разминирования Дейр-эз-Зора. Архивное фото

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Инженерные подразделения Сирии за сутки уничтожили 35 взрывоопасных предметов, сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ в среду.

"Обнаружено и уничтожено 35 взрывоопасных предметов, в том числе восемь самодельных взрывных устройств", — говорится в сообщении.

Уточняется, что инженерные подразделения за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Седжар, Насири-Харабеси, Телль-Биса (провинция Хомс), Шаукатлия, Уфания, Хадар (провинция Эль-Кунейтра) и Бусра-эль-Харири (провинция Дераа).

"Разминировано: 6 гектар территории, шесть зданий и один километр дорог", — добавляется в сообщении.

Также сообщается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись 343 сирийских гражданина.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>