ФРГ и США будут добиваться политического решения для Сирии, заявил Маас

БЕРЛИН, 3 окт — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас и госсекретарь США Майк Помпео обсудили в среду в Вашингтоне ситуацию в Сирии, заявив о намерении усиленно добиваться политического решения кризиса под эгидой ООН, сообщает немецкое внешнеполитическое ведомство.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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