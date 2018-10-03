ФРГ и США будут добиваться политического решения для Сирии, заявил Маас

БЕРЛИН, 3 окт — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас и госсекретарь США Майк Помпео обсудили в среду в Вашингтоне ситуацию в Сирии, заявив о намерении усиленно добиваться политического решения кризиса под эгидой ООН, сообщает немецкое внешнеполитическое ведомство.

"Очень интенсивно говорили о Сирии. Намерены усилить давление с целью достижения политического решения под эгидой ООН", — заявил Маас, слова которого приводятся на официальной странице МИД ФРГ в Twitter.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.