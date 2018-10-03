Сохранение присутствия США в Сирии усилит напряженность, считают в Турции

АНКАРА, 3 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Сохранение присутствия США в Сирии усилит напряженность в регионе, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в среду.

"Мы знаем, что американское государство политически хочет остаться в Сирии. И мы знаем, что это приведет к росту напряженности в регионе, если будет осуществлено с таким обоснованием", — сказал Калын журналистам в Анкаре, отвечая на вопрос о присутствии американских военных в восточной части от реки Евфрат.

Ранее Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в военной поддержке сил самообороны сирийских курдов, которые в Турции считаются террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

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