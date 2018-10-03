Помпео не стал говорить о возможном ответе США на поставку С-300 в Сирию

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео отказался комментировать возможные ответные шаги США на поставку С-300 в Сирию.
"Не буду комментировать наши намерения о том, как мы будем на это реагировать. Но то, что я говорил ранее, в силе: то, что русские поставили С-300 в Сирию, увеличивает риск для всех, кто находится в затронутых районах, и риск для стабильности на Ближнем Востоке. Мы считаем это очень серьезной эскалацией", — сказал Помпео журналистам в госдепе.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В настоящее время силы коалиции и поддерживаемые ими курдские вооруженные формирования занимают значительную территорию на севере и востоке Сирии, которая неподконтрольна Дамаску.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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