Помпео не стал говорить о возможном ответе США на поставку С-300 в Сирию

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео отказался комментировать возможные ответные шаги США на поставку С-300 в Сирию.

"Не буду комментировать наши намерения о том, как мы будем на это реагировать. Но то, что я говорил ранее, в силе: то, что русские поставили С-300 в Сирию, увеличивает риск для всех, кто находится в затронутых районах, и риск для стабильности на Ближнем Востоке. Мы считаем это очень серьезной эскалацией", — сказал Помпео журналистам в госдепе.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В настоящее время силы коалиции и поддерживаемые ими курдские вооруженные формирования занимают значительную территорию на севере и востоке Сирии, которая неподконтрольна Дамаску.

*Террористическая организация, запрещенная в России.