За сутки почти 490 беженцев вернулись из Ливана в Сирию

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Почти 490 сирийских беженцев вернулись в течение суток на территорию страны из Ливана через пограничные пункты пропуска, сообщил в среду руководитель российского Центра приема, распределения и размещения беженцев генерал-лейтенант Владимир Савченко.
Генерал отметил, что из зоны деэскалации "Идлиб" вывод беженцев не осуществлялся.
По словам Савченко, за сутки российская сторона провела гуманитарную акцию в населенном пункте Суэмра провинции Эс-Сувейда. Сирийским гражданам выдано 1,29 тонны продовольствия. Кроме того, проведены три благотворительные акции. В провинциях Латакия и Алеппо выдана одна тонна хлеба и 60 наборов канцелярских принадлежностей.
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