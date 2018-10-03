За сутки почти 490 беженцев вернулись из Ливана в Сирию

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Почти 490 сирийских беженцев вернулись в течение суток на территорию страны из Ливана через пограничные пункты пропуска, сообщил в среду руководитель российского Центра приема, распределения и размещения беженцев генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"В течение суток из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Земрани" и "Эль-Дабусия" вернулись 487 беженцев, из них 147 женщин и 249 детей. В места постоянного проживания возвратились 343 сирийских гражданина, из них в Восточную Гуту провинции Дамаск возвратились 23 человека, через пункт пропуска "Сальхиях" к местам постоянного проживания в провинциях Дейр-эз-Зор и Дамаск вернулись 320 человек", — сообщил Савченко на совместном заседании координационных межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию арабской республики.

Генерал отметил, что из зоны деэскалации "Идлиб" вывод беженцев не осуществлялся.

По словам Савченко, за сутки российская сторона провела гуманитарную акцию в населенном пункте Суэмра провинции Эс-Сувейда. Сирийским гражданам выдано 1,29 тонны продовольствия. Кроме того, проведены три благотворительные акции. В провинциях Латакия и Алеппо выдана одна тонна хлеба и 60 наборов канцелярских принадлежностей.

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