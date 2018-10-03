В МИД рассказали об усилиях России по возвращению беженцев в Сирию

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские дипломатические учреждения и представительства продолжают активную работу по мобилизации международных усилий по содействию возвращению сирийских беженцев к местам их проживания, сообщил в среду представитель МИД РФ Николай Бурцев.

"Вкладом в обеспечение успеха мероприятий по возвращению беженцев в Сирию станет международная конференция. Сейчас определяется место ее проведения. Ее целями должны стать обсуждение экспертами государственной программы по возвращению беженцев, объявление мер поддержки репатриантов амнистия, отсрочка от призыва, пособия и трудоустройство, особые режимы безопасности в замиренных населенных пунктах и так далее — а также приглашение доноров к содействию в восстановлении инфраструктуры и гуманитарному разминированию", — сказал он на совместном заседании межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев в САР.

Он рассказал, что российские инициативы встречают понимание в странах региона.

"По информации посольства России в Бейруте, президент Ливана Мишель Аун провел переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, входе которых оба лидера высоко оценили российскую инициативу по возвращению сирийских беженцев на Родину. Ас-Сиси выразил поддержку Бейруту в деле решения этой проблемы. Ливанская сторона считает, что добровольная репатриация граждан САР не должна зависеть от процесса политического урегулирования", — сообщил представитель МИД.

Он сообщил, что в ходе состоявшегося 19 сентября в Анкаре ооновского брифинга по сирийской проблематике, на котором присутствовали региональный координатор по сирийскому кризису Панос Мумцис и глава представительства ООН по гуманитарным вопросам Йенсен, ооновцы полностью проигнорировали обращение РФ об активизации работы по возвращению беженцев в Сирию, сославшись на якобы отсутствие условий для их приема в САР.

"На вопрос, почему гуманитарная помощь идет только в Идлиб и не поступает на территории, подконтрольные Дамаску, они ответили, что сирийский режим, дескать, не допускает к сотрудничеству местные НПО и препятствует деятельности Миссии", — сказал Бурцев.

Он сообщил, что планируется обсудить упомянутые темы и другие важные вопросы по сирийской проблематике с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на площадках МИД и Минобороны РФ в ходе их визита в Москву.

"По информации посольства России в Никосии, руководство Кипра обсуждает с представителями Евросоюза вопросы его возможного содействия возвращению с острова сирийских беженцев в Ливан и Иорданию", — сообщил представитель МИД.