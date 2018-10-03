В Сирии создали почти 17 тысяч рабочих мест для возвращающихся граждан

Местные жители возвращаются в свои дома в Сирии. Архивное фото

Местные жители возвращаются в свои дома в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Правительство Сирии создало почти 17 тысяч дополнительных рабочих мест, в том числе в сельской местности, для возвращающихся на родину граждан, заявил заместитель руководителя межведомственного координационного штаба Сирии Мутеза Каттан.

"Важнейшим направлением деятельности является обеспечение населения рабочими местами с целью увеличения общей производительности труда и повышения уровня жизни. В результате принятых мер дополнительно организовано 16 тысяч 764 рабочих места", — сказал Каттан на заседании межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

По его словам, в связи с освобождением больших сельскохозяйственных территорий и началом возвращения на них беженцев, министерство сельского хозяйства предпринимает все возможные меры для возвращения семей, ранее проживавших в сельской местности.

"Они составляют наибольший процент среди беженцев и внутренне-перемещенных лиц. Им предоставляются гарантии безопасного возвращения и различные налоговые льготы", — уточнил Каттан.

Как подчеркнул выступающий, восстановление контроля над большей частью территории страны, установление стабильности и безопасности в провинциях стали ключевыми факторами, способствующими возвращению большого количества граждан, которые положили начало восстановлению разрушенной в результате боевых действий инфраструктуры страны.

"Продолжается предоставление гуманитарной помощи семьям беженцев и внутренне перемещенных лиц в различных формах: продовольственной, медицинской, выдачей одеял, матрацев, комплектов постельного белья, детского питания и другое", — добавил Каттан.

По его словам, всего с начала кризиса было выдано 23,6 миллиона продовольственных наборов, 7,7 миллиона комплектов личной гигиены, 13,9 миллиона одеял, 6,3 миллиона матрацев, 1,8 миллиона кухонных наборов.