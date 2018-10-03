Россия за сутки зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня, Турция нарушений не зафиксировала, сообщается в среду в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – восемь, Алеппо – три. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция. В населенном пункте Суэмра провинции Эс-Сувейда выдано 300 продовольственных наборов весом 1,29 тонны.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>