Российские военные подарили школьникам в Хомсе канцелярские принадлежности

ХОМС (Сирия), 3 окт — РИА Новости. Военные РФ подарили ученикам пострадавшей от войны школы сирийского города Хомс канцелярские предметы и рюкзаки к новому учебному году.

Город Хомс серьезно пострадал во время войны, под обстрелы боевиков попадала в том числе и школа, куда на этот раз приехали российские военные с подарками для детей. Школьники встретили гостей концертом. Директор школы Хейжа Мэлек рассказала журналистам, как учебное заведение пережило войну.

"Сегодня наша задача — сделать так, чтобы дети забыли ужасы войны. Конечно, для нормальной работы требуется новая мебель, оборудование, нужен ремонт", — сказала она.

В сентябре 2018 года в этой школе впервые после войны начался нормальный учебный год. Российские военные передали учебному заведению, где учатся 850 детей, тетради, альбомы для рисования, карандаши, ручки и рюкзаки. Начальник штаба российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Роман Климов рассказал об акции.

"В ходе сегодняшней акции детям школы Хомса выданы письменные принадлежности, тетради и ранцы. Таким образом Российская Федерация оказывает помощь сирийскому народу в восстановлении социально-значимых объектов и возвращению к мирной жизни", — сказал он.

В начале сентября 2018 года в Минобороны РФ сообщили, что для детей в Сирии свои двери открыли 14 тысяч полностью восстановленных учебных заведений, 1 тысяча из которых была отремонтирована при поддержке России. Обучение начали более 5 миллионов учащихся, что почти на 1 миллион больше, чем в 2017 году. При этом по необходимости сирийские власти могут увеличить число учебных мест еще на 2 миллиона, введя вторую смену. В Минобороны РФ также сообщили, что сейчас в Сирии реализуется программа по строительству еще почти 4 тысяч учебных заведений в течение трех лет.