В Сирии ожидают участия российского бизнеса в восстановлении железных дорог

ДАМАСК, 2 окт — РИА Новости. Российские компании будут "непременно" участвовать в восстановлении железных дорог Сирии, заявил РИА Новости начальник дамасского филиала Сирийских железных дорог Ридван Тикрити.

Сирийские власти также планируют построить железную дорогу от Дамаска до иорданской границы, чтобы обеспечить сквозной маршрут из Европы в страны Персидского залива, рассказал он.

"Цель СЖД — восстановить связи между провинциями Сирии, а также связать их с соседними странами, доведя маршруты до границ с Ираком и в будущем до границы с Турцией", — заявил он на полях выставки Rebuild Syria, посвящённой восстановлению страны после кризиса.

"Также планируется построить новую ветку из Дамаска до границ с Иорданией для обеспечения маршрута "Север — Юг" из Европы до Персидского залива через Турцию, Сирию и Иорданию", — добавил он.

Собеседник агентства не уточнил сроки начала возможного строительства ветки.

Российские компании будут "непременно" участвовать в восстановлении сирийских железных дорог, в том числе поставлять вагоны, сообщил Тикрити.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров ранее сообщил РИА Новости, что у компании были предварительные переговоры о возможном участии в восстановлении железных дорог Сирии, но решений никаких нет. Минтранс России в январе сообщал, что замминистра транспорта Сергей Аристов встретился с руководителем Генеральной дирекции железных дорог Сирии доктором Наджибом аль-Фаресом. Стороны, говорилось в сообщении, в ходе встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области транспорта, уделив основное внимание восстановлению железных дорог Сирии.