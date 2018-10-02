В Сирии ожидают участия российского бизнеса в восстановлении железных дорог

ДАМАСК, 2 окт — РИА Новости. Российские компании будут "непременно" участвовать в восстановлении железных дорог Сирии, заявил РИА Новости начальник дамасского филиала Сирийских железных дорог Ридван Тикрити.
"Цель СЖД — восстановить связи между провинциями Сирии, а также связать их с соседними странами, доведя маршруты до границ с Ираком и в будущем до границы с Турцией", — заявил он на полях выставки Rebuild Syria, посвящённой восстановлению страны после кризиса.
"Также планируется построить новую ветку из Дамаска до границ с Иорданией для обеспечения маршрута "Север — Юг" из Европы до Персидского залива через Турцию, Сирию и Иорданию", — добавил он.
Собеседник агентства не уточнил сроки начала возможного строительства ветки.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров ранее сообщил РИА Новости, что у компании были предварительные переговоры о возможном участии в восстановлении железных дорог Сирии, но решений никаких нет. Минтранс России в январе сообщал, что замминистра транспорта Сергей Аристов встретился с руководителем Генеральной дирекции железных дорог Сирии доктором Наджибом аль-Фаресом. Стороны, говорилось в сообщении, в ходе встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области транспорта, уделив основное внимание восстановлению железных дорог Сирии.
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