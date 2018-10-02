Движение поездов по маршруту Дамаск-Хомс-Алеппо запустят в ближайшее время

ДАМАСК, 2 окт – РИА Новости. Сирийские железнодорожники в ближайшие месяцы намерены возобновить движение поездов по маршруту Дамаск-Хомс-Алеппо, заявил РИА Новости начальник Дамасского филиала Сирийских железных дорог Ридван Тикрити.

"Благодаря сирийской армии маршрут Дамаск-Хомс-Алеппо стал безопасным и полностью освобожден от террористов. Сейчас мы проводим необходимые для возобновления движения процедуры, даст бог, в ближайшие месяцы вновь запустим движение по этому маршруту из Дамаска прямо в Алеппо", — заявил Тикрити на полях выставки Rebuild Syria, посвящённой восстановлению страны после кризиса.

Он оценил ущерб от действий террористов за время сирийской войны в 500 миллиардов сирийских лир (более 1,1 миллиарда долларов).

Тикрити напомнил, что благодаря возвращению под контроль сирийской армии территорий к югу от Дамаска восстановлено движение от вокзала Кадам до Выставочного городка, осуществляется движение из Хомса до городов на побережье, в том числе Латакии.