Боевики обстреляли населенные пункты в идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований продолжают фиксироваться в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии во вторник.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации. Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Руйсет-Искандер (трижды), Нахшебба, Джубб-эз-Зазур провинции Латакия, населенного пункта Аль-Салюмия провинции Хама. Также зафиксированы обстрелы населенного пункта Тадеф провинции Алеппо с позиций Свободной сирийской армии, расположенных на подконтрольной протурецким формированиям территории в районе города Эль-Баб", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Центр очередной раз призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Добавляется, что за прошедшие сутки представителями Центра была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хатла провинции Дейр-эз-Зор. В ходе акции было выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны.

Также в районе Ансари Мушахад города Алеппо была проведена благотворительная акция, в ходе которой нуждающимся жителям организована раздача одной тонны свежего хлеба. "Проведена благотворительная акция в населенном пункте Джисрин (Восточная Гута, провинция Дамаск), где учащимся школы выдали 500 детских рюкзаков со школьными принадлежностями.