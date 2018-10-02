МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о планах раскрыть подробности работы РФ и Турции по Сирии до конца года.

"Что касается двусторонних контактов, они очень интенсивный характер носят. Имеются планы на перспективу… до конца года… как бы приоткрыть наши закулисные работы. Пока конкретно прорабатывается четырехсторонний саммит", — сказал Ушаков, отвечая на вопрос, когда состоится двусторонняя встреча Путина и Эрдогана с привлечение представителей коалиции.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.

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