Нидерланды предоставят убежище 27 членам "Белых касок", пишут СМИ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Нидерланды предоставят убежище для 27 членов организации "Белые каски", эвакуированных из Сирии в июле, сообщает издание NL Times со ссылкой на газету NRC Handelsblad

Ранее пресс-секретарь израильского МИД сообщил, что Израиль в июле эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок" вместе с их семьями по просьбе США, Канады и европейских стран. Местные СМИ писали, что в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию. Организация, получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. Германия в июле заявила, что примет отдельных членов организации.

"Нидерланды предоставят убежище 27 спасателям (организации — ред.) "Белые каски", эвакуированным из Сирии", — пишет издание.

Газета отмечает, что среди них будут пять семей и еще три человека.

Издание добавляет, что министерство иностранных дел страны не сообщает дату приезда активистов из соображений конфиденциальности.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов сообщило о полном прекращении помощи оппозиционным группам и другим организациям в Сирии в связи с неэффективностью программы. Сообщалось, что поддержка оппозиции прекращается немедленно, в то время как организация "Белые каски" продолжит получать помощь до декабря 2018 года.

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, на которых люди в характерной униформе спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись материалы, которые позволили заподозрить "Касок" в постановочных съемках с гримированием "пострадавших" и инструктажем, что им говорить на камеру.

В МИД России деятельность "Белых касок" называли элементом информационной кампании по очернению властей Сирии. Сирийский лидер Башар Асад обвинял организацию в связях с "Аль-Каидой"*.

* Террористическая группировка, запрещенная в России