Богданов встретился с делегацией "Совета демократической Сирии"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с делегацией "Совета демократической Сирии" развитие ситуации в арабской республике, сообщили в МИД РФ.
"Высказано общее мнение о том, что результатом такого межсирийского инклюзивного диалога должно стать полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Сирии, создание условий для комфортного существования в единой стране всех сирийцев на основе уважения их законных прав и интересов", — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.