Богданов встретился с делегацией "Совета демократической Сирии"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с делегацией "Совета демократической Сирии" развитие ситуации в арабской республике, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. При этом подчеркивалась безальтернативность политического урегулирования в этой стране на основе резолюции 2254 СБ ООН и с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Была отмечена важность полноценного участия в определении будущего Сирии представителей всех ее регионов и этноконфессиональных групп", — говорится в сообщении МИД по итогам встречи.

"Высказано общее мнение о том, что результатом такого межсирийского инклюзивного диалога должно стать полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Сирии, создание условий для комфортного существования в единой стране всех сирийцев на основе уважения их законных прав и интересов", — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.