В Томске установят памятную доску погибшему в Сирии военному

НОВОСИБИРСК, 2 окт – РИА Новости. Памятную доску погибшему в Сирии российскому военнослужащему Алексею Горе установят в Томске на здании школы, где он учился, сообщает во вторник городской парламент.
Алексей Дмитриевич Гора 1991 года рождения погиб 1 сентября 2017 года при исполнении воинского долга в Сирии. Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Алексей Гора награжден орденом Мужества посмертно.
Военнослужащий погиб в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор при освобождении города от террористов. Похоронен на кладбище в Воронино под Томском на аллее Славы.
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