В Томске установят памятную доску погибшему в Сирии военному

НОВОСИБИРСК, 2 окт – РИА Новости. Памятную доску погибшему в Сирии российскому военнослужащему Алексею Горе установят в Томске на здании школы, где он учился, сообщает во вторник городской парламент.

© Дума города Томска Погибшему в Сирии томичу Алексею Горе установят мемориальную доску © Дума города Томска Погибшему в Сирии томичу Алексею Горе установят мемориальную доску

"Погибшему в Сирии томичу Алексею Горе установят мемориальную доску. Такое решение приняли депутаты Думы города Томска на 36-м собрании Думы. Мемориальную доску установят на фасаде здания школы №23, которую закончил Алексей", — говорится в сообщении.

Алексей Дмитриевич Гора 1991 года рождения погиб 1 сентября 2017 года при исполнении воинского долга в Сирии. Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Алексей Гора награжден орденом Мужества посмертно.

Военнослужащий погиб в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор при освобождении города от террористов. Похоронен на кладбище в Воронино под Томском на аллее Славы.

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