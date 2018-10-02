В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — один, сообщается во вторник в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Латакия – пять, Идлиб – один и Алеппо – один. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Хама", — говорится в документе.

Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция. В населенном пункте Хатла провинции Дейр-Эз-Зор выдано 450 продовольственных наборов, весом 1,95 тонны.

В Минобороны также отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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