В Сирию из Ливана за сутки вернулись почти 150 человек

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Почти 150 человек вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ во вторник.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана через пункт пропуска "Джейдет-Ябус" вернулись 145 беженцев (женщин – 44, детей – 71)", — говорится в документе.

Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились 340 внутренних переселенцев.

Кроме того, сирийские инженерные подразделения за сутки разминировали еще шесть гектаров территории, шесть зданий и один километр дорог. "Обнаружено и уничтожено 48 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе 10 самодельных взрывных устройств (СВУ)", — добавляется в бюллетене.

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