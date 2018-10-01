В Сирии четыре человека пострадали во время обстрелов

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Военнослужащий правительственных войск и три мирных жителя ранены во время обстрелов населенных пунктов в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, не уменьшается количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации… В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Арафит, Джубб-Эль-Ахмар, Телль-Эт-Тут, Бариша, Мгайрия (дважды), Калаз-Тахтани (дважды), Кдин, Дахр-Абу-Асад провинции Латакия, районов Маканис-Эд-Дувайри, Хара (трижды), северо-западной окраины и района научно-исследовательского центра города Алеппо, а также населенных пунктов Аль-Баси и Маан провинции Хама. В результате обстрелов один сирийский военнослужащий и трое мирных жителей получили ранения", — сказал Савченко.

Он также добавил, что за прошедшие сутки представители российского центра провели гуманитарную акцию в лагере для временно перемещенных лиц в провинции Дамаск, в ходе акции выдано 250 продовольственных наборов общим весом более 1 тонны. Кроме того, в школе "Адиб-Аль-Али" в городе Хомс совместно со всероссийской общественной организацией "Боевое братство" прошла благотворительная акция, в ходе которой дети получили 850 школьных рюкзаков с канцелярскими принадлежностями. В районе Баб-Макам города Алеппо была организована раздача нуждающимся тонны свежего хлеба.

Как рассказал начальник центра, за прошедшие сутки через гуманитарный коридор Абу-Эд-Духур Идлибскую зону деэскалации покинуло 748 мирных жителей, из них 238 детей. Российские военные медики оказали помощь 418 сирийцам, среди которых 138 детей.