В Сирии четыре человека пострадали во время обстрелов

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Военнослужащий правительственных войск и три мирных жителя ранены во время обстрелов населенных пунктов в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.
"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, не уменьшается количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации… В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Арафит, Джубб-Эль-Ахмар, Телль-Эт-Тут, Бариша, Мгайрия (дважды), Калаз-Тахтани (дважды), Кдин, Дахр-Абу-Асад провинции Латакия, районов Маканис-Эд-Дувайри, Хара (трижды), северо-западной окраины и района научно-исследовательского центра города Алеппо, а также населенных пунктов Аль-Баси и Маан провинции Хама. В результате обстрелов один сирийский военнослужащий и трое мирных жителей получили ранения", — сказал Савченко.
Как рассказал начальник центра, за прошедшие сутки через гуманитарный коридор Абу-Эд-Духур Идлибскую зону деэскалации покинуло 748 мирных жителей, из них 238 детей. Российские военные медики оказали помощь 418 сирийцам, среди которых 138 детей.
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