Сирийские дети получили помощь, собранную российскими школьниками

БЕЙРУТ, 1 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон и представители "Боевого братства" в ходе гуманитарной акции вручили ученикам начальных классов школы "Адиб аль-Али" в Хомсе 850 рюкзаков со школьными принадлежностями. На рюкзаках надпись на русском и арабском языках "Знание — сила", рассказали РИА Новости в пресс службе "Боевого братства".

Гуманитарный груз 25 сентября был также доставлен воспитанницам приюта при монастыре Рождества Богородицы в Седнайе под Дамаском.

"Школьные принадлежности для сирийских детей были собраны в ходе гуманитарной акции Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство" и патриотической платформы "Единой России". Акция "Школа доброты" под девизом "Помоги ребенку, школа которого разрушена войной" проходит в школах Москвы и Московской области с 2015 года. В рамках акции представители "Боевого братства" уже доставили десятки тонн гуманитарного груза, собранного российскими школьниками, в школы Донбасса и Сирии", — рассказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, в оказании помощи детям Хомса также приняли участие школы и общественные организации Ханты-Мансийского автономного округа, в 2018 году подписавшего с провинцией Хомс договор о дружбе и сотрудничестве.