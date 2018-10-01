Богданов обсудил ситуацию в Идлибе с главой оппозиционного СКП

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Cпецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с председателем оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Насером Аль-Харири ситуацию в Идлибе, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации в Сирии, особенно в зоне деэскалации Идлиб, а также задачам продвижения политического урегулирования сирийского кризиса на базе резолюции 2254 СБ ООН", — говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора.