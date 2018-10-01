Курдcкая партия назвала условие для переговоров с Дамаском

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Курды готовы вести переговоры с Дамаском при прекращении турецкой оккупации территорий Сирии, при этом возвращение к ситуации до 2011 года невозможно, заявил сопредседатель партии "Демократический союз" (PYD) Шахуз Хасан.

Районы на северо-востоке Сирии находятся под контролем созданного на основе курдских отрядов альянса "Сирийских демократических сил" (SDF), который поддерживают США. Дамаск ранее заявлял, что считает их действия незаконными. В июле делегация политических представителей SDF посещала Дамаск для переговоров с властями. PYD является политическим крылом "Демократических сил Сирии" (SDF)

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил в воскресенье, что переговоры Дамаска с SDF шли хорошо, но прервались из-за позиции США. Он также сообщил, что Дамаску придется прибегнуть к военному решению проблемы территорий к востоку от Евфрата в случае стремления курдов к сепаратизму,

"Мы выступаем за проведение переговоров, в этом позиция неизменна. Переговоры с Дамаском приостановлены, но мы надеемся на их продолжение, потому что хотим политического решения, определяемого сирийцами", — цитирует Хасана агентство Hawar News.

Хасан обвинил официальный Дамаск в "несерьезном" подходе к переговорам и заявил, что тем самым власти САР не против затягивания конфликта. "Власти должны быть готовы изменить конституцию и быть избранными народом, должны подготовиться к принятию серьезных шагов с тем, чтобы их позиция была ясна", — заявил Хасан. Он также подчеркнул, что движение не приемлет возвращения ситуации к той, которая была до 2011 года.

При этом он подчеркнул, что решение спорных вопросов невозможно при наличии турецкой оккупации. "Говорить о решении кризиса в Сирии невозможно при присутствии турецких оккупационных сил. Необходимо положить конец этой оккупации", — сказал Хасан.

Также он раскритиковал позицию США, оказывающих поддержку SDF. "Мы заметили позицию США по Идлибу – они говорят, что готовы защитить там мирных жителей. Мы тоже вообще-то готовы защитить сирийцев, но почему они (американцы – ред.) не говорили так же, когда Турция напала на Африн, уничтожила его и убила невинных жителей?", — задался вопросом Хасан.

Сопредседатель партии также заявил, что видит угрозу в соглашении по Идлибу, так как похожий сценарий был при аннексии Турцией в 1939 году провинции Хатай, ранее бывшей частью французской мандатной территории Сирия.

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