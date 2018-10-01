Курды заявили, что Иран не наносил ударов по их позициям на севере Сирии

ЭРБИЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Сирийские курды заявили, что Иран не наносил ударов по районам на севере Сирии, где находятся их силы.

"Согласно имеющейся информации, иранским бомбардировкам не подвергался юг города Аль-Букемаль, он окружен правительственными силами, и никаких операций не проводится в тех районах, где находятся "Сирийские демократические силы", — сказал РИА Новости официальный спикер "Сирийских демократических сил" Кину Габриил.

Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли удар по организаторам теракта в иранском городе Ахвазе и их объектам на восточном берегу Евфрата в Сирии, после чего несколько боевых беспилотников продолжили наносить удары по позициям террористов.