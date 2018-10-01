С-300 помогут безопасности и стабильности в Сирии, заявили в Иране

НЬЮ-ЙОРК, 1 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. В Тегеране считают, что поставка системы С-300 Сирии поможет безопасности и стабильности в этой стране, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Если сирийские власти решат это купить, и если власти России решат это продать, то, я уверен, это будет полезно для безопасности Сирии и стабильности в этой стране", — сообщил высокопоставленный дипломат.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

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