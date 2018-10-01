В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 18 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в воскресенье в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 10, Алеппо – шесть, Хама – один, Идлиб – один. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в документе.

Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарные акции. В населенный пункт Адра провинции Дамаск выдано 250 продовольственных наборов весом более тонны.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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