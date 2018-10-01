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Война в Сирии
Война в Сирии

Российские военные передали материал для ремонта школы в сирийском Джейруде

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© РИА Новости / Илья СмагинРаздача гуманитарной помощи российскими военными в Сирии. Архивное фотоРаздача гуманитарной помощи российскими военными в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Смагин

ДЖЕЙРУД (Сирия), 1 окт — РИА Новости. Российские военные передали материал для ремонта школы в сирийском городе Джейруд в провинции Дамаск.

Российские военнослужащие раздают гуманитарную помощь сирийцам. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Российские военные передали жителям сирийской Хамы 500 продуктовых наборов
Россия продолжает помогать Сирии восстанавливать мирную жизнь, разрушенную войной инфраструктуру, промышленность и социально значимые объекты. Россия передавала Сирии бульдозеры, экскаваторы и строительные краны, продолжает поставлять металлические трубы для водопроводов и других жизненно важных сооружений, провода для восстановления электроснабжения и связи, стройматериалы для ремонта больниц, школ и других строений.

На этот раз российский гуманитарный конвой доставил в Джейруд под Дамаском материал для восстановления школы — туда пришел грузовик с листами ДСП для ремонта мебели.

"Сюда мы привезли стройматериалы для ремонта школы, это гуманитарная помощь от России. Мы не только продукты развозим, мы развозим стройматериалы, медикаменты и все остальное, в чем нуждается Сирийская республика", — рассказал журналистам в Джейруде начальник группы по доставке гуманитарных грузов российского центра по примирению в Сирии Владимир Леонидов.

"Перед тем как мы привозим это все, гуманитарную помощь, здесь на месте работают наши люди из центра по примирению, выявляют наиболее нуждающиеся районы, которые непосредственно нуждаются в нашей гуманитарной помощи. После этого мы уже созваниваемся с главами администраций, договариваемся, где будем выдавать, когда будем выдавать, что будем выдавать, кто должен получить эту гуманитарную помощь", — объяснил он.

Преподаватель Нура Хаттыб рассказал, что школьную мебель уничтожили боевики.

"Конечно, в первую очередь я хочу поблагодарить за помощь Россию в борьбе с террористами. Если бы не вы, дети сейчас не смогли бы ходить в школу. И отдельное спасибо за стройматериалы. Война почти закончена и Сирии нужны грамотные специалисты. К сожалению, вы сами можете видеть, в каком состоянии у нас парты во дворе. Когда здесь были боевики, они использовали школьную мебель как дрова для костров", — сказал учитель.

"С вашей помощью починим парты и стулья, и тогда детям не придется учиться в две смены", — добавил он.

Раздача гуманитарной помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Сирии российские военные и Фонд Кадырова раздали гуманитарную помощь
По словам директора учебного заведения Мухаммеда Камана, мебель в школе практически отсутствует. "Нам нужны парты, столы для учителей, школьные доски. Здесь все было разграблено боевиками или просто сгнило за многие годы", — сказал он.

Ранее российские военные при согласовании с администрацией провинции Дамаск провели ремонт школы для девочек в населенном пункте Ялда. Туда доставили более 11 кубометров пиломатериалов и около 430 квадратных метров ДСП. Были отремонтированы 11 учебных классов, учительская, коридоры и другие помещения школы. Кроме того, ученицы получили в подарок от российских военных ранцы и школьные принадлежности.

В начале сентября 2018 года в российском военном ведомстве сообщили, что для детей в Сирии свои двери открыли 14 тысяч полностью восстановленных учебных заведений, 1 тысяча из которых была отремонтирована при поддержке России. Обучение начали более 5 миллионов учащихся, что почти на 1 миллион больше, чем в 2017 году. При этом по необходимости можно увеличить число учебных мест еще на 2 миллиона, введя вторую смену. Там также сообщили, что сейчас в Сирии реализуется программа по строительству еще почти 4 тысяч учебных заведений в течение трех лет.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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