В Сирии во время обстрела пострадали два человека

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Один военнослужащий сирийских правительственных войск и один мирный житель пострадали во время обстрела населенного пункта Икко в Сирии, сообщил в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"В результате обстрела населенного пункта Икко получил ранение один военнослужащий правительственных войск САР и один мирный житель", — приводятся слова Савченко в сообщении Минобороны РФ.

Он также добавил, что в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Икко, Джубб-Эз-Заур, Арифат, Сафкун, а также позиций правительственных войск в районе гор Джебель-Каструн и Нова в провинции Латакия, района Маканис-Эд-Дувайри города Алеппо.

Кроме того, руководитель ЦПВС рассказал, что за прошедшие сутки представители Центра провели две гуманитарные акции. В населенных пункте Сальхиях провинции Дэйр-Эз-Зор и Суран провинции Алеппо в ходе акций выдано по 450 продовольственных наборов общим весом около 4 тонн. В Суране также организована раздача тонны свежего хлеба. В районах города Алеппо Шайбан-Паша, Шейх-Фарс, Эль-Кадихия, Шейх-Ходер, Эс-Сахур оказана адресная благотворительная помощь 15 семьям погибших военнослужащих САР. Семьям переданы продовольственные и гигиенические наборы.

"За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Абу-Эд-Духур Идлибскую зону деэскалации покинули 549 человек, из них 151 ребенок. Оказана медицинская помощь 261 сирийцу (в том числе 76 детям)", — отметил Савченко.