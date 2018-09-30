ООН, 30 сен — РИА Новости. Иордания и Россия ведут переговоры о расформировании лагеря "Рукбан" в Сирии и о безопасном выводе оттуда беженцев, сообщил РИА Новости министр иностранных дел королевства Айман Сафади.

"В Сирии находится лагерь перемещенных лиц "Рукбан", и мы ведем серьезные переговоры с Россией об уничтожении этого лагеря и возвращении его жителей в свои дома. Когда беженцы в Иордании увидят, что люди из "Рукбана" возвращаются в свои дома и деревни и они в безопасности, люди скажут: это хороший знак, давайте вернемся тоже", — заявил Сафади.

По его словам, Иордания и Россия договорились о необходимости добровольного возвращения сирийских беженцев. "Мы согласны с тем, что нам необходимо работать над созданием условий, которые побуждали бы беженцев возвращаться … Люди возвращаются, когда чувствуют себя в безопасности. Для начала было бы хорошо, если бы внутренне перемещённые лица вернулись (в свои дома — ред.). Беженцы не вернутся, основываясь на данных из новостей. Они вернутся, когда им позвонит двоюродный брат или сестра, или их сосед, говоря: это безопасно, вернись и приведи свою семью", — добавил Сафади.

Министр отметил, что Россия и Иордания проделали огромную совместную работу и продолжают открытое и честное взаимодействие. "Доверие и открытость, на которых основаны отношения Иордании и России, позволили нам провести продуктивную работу на юге несколько месяцев назад, и я считаю, что наша совместная работа позволила избежать резни и переселения десятков тысяч сирийцев", — подчеркнул Сафади.

Представитель МВД Сирии Хасан Маруф заявлял 30 августа на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию САР, что сейчас планируется первый организованный переход граждан Сирии из лагеря беженцев "Рукбан" на границе с Иорданией в места их довоенного проживания.

МИД России плотно работает с США по выводу беженцев из сирийского лагеря "Рукбан" на территорию, подконтрольную правительству САР, говорил в четверг представитель ведомства Николай Бурцев на заседании межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев. Бурцев сообщил, что американская сторона предлагает урегулировать проблему "Рукбана" через эвакуацию беженцев на территории, подконтрольные правительству Сирийской арабской республики.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>