В МИД Иордании рассказали о процессе по открытию границы с Сирией

ООН, 30 сен – РИА Новости. Точная дата открытия границы между Сирией и Иорданией пока не установлена, это произойдет после согласования технических деталей, сообщил РИА Новости министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.
"Мы неоднократно заявляли, что нам нужны открытые границы с Сирией. Чтобы это произошло, технические комитеты должны встретиться и договориться о порядке и условиях, которые обеспечили бы открытие границы подходящим для обеих стран образом… Мы в Иордании ничего не знаем о дате, которая была озвучена сирийским министерством транспорта", — заявил Сафади.
Сирийская армия в июле вернула контроль над всей иордано-сирийской границей, включая КПП "Насиб". После этого практически сразу начались восстановительные работы.
Пограничный переход "Насиб" является главным на сирийско-иорданской границе и имеет важный экономический статус как для Аммана, так и для Дамаска в связи с тем, что является транзитным окном для грузов из средиземноморских портов через Иорданию в страны Персидского залива и наоборот.
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