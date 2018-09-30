В МИД Иордании рассказали о процессе по открытию границы с Сирией

ООН, 30 сен – РИА Новости. Точная дата открытия границы между Сирией и Иорданией пока не установлена, это произойдет после согласования технических деталей, сообщил РИА Новости министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.

Ранее министерство транспорта Сирии проинформировало, что логистические работы для открытия пограничного перехода Насиб-Джабер должны завершиться к 10 октября, после чего может быть возобновлено движение транспорта через границу.

"Мы неоднократно заявляли, что нам нужны открытые границы с Сирией. Чтобы это произошло, технические комитеты должны встретиться и договориться о порядке и условиях, которые обеспечили бы открытие границы подходящим для обеих стран образом… Мы в Иордании ничего не знаем о дате, которая была озвучена сирийским министерством транспорта", — заявил Сафади.

По его словам, технические комитеты провели ряд встреч, но еще не завершили работу, поэтому им еще предстоит обсудить все договоренности до открытия границ. "Я хочу сказать, что Иордания не закрывала границы с Сирией, границы с Сирией были закрыты, потому что сирийское правительство потеряло контроль над своей стороной границы, и поэтому закрытие границы стало следствием новой реальности", — добавил Сафади.

Сирийская армия в июле вернула контроль над всей иордано-сирийской границей, включая КПП "Насиб". После этого практически сразу начались восстановительные работы.

Пограничный переход "Насиб" является главным на сирийско-иорданской границе и имеет важный экономический статус как для Аммана, так и для Дамаска в связи с тем, что является транзитным окном для грузов из средиземноморских портов через Иорданию в страны Персидского залива и наоборот.

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