В Сирии не связывают возвращение беженцев с политическим процессом

ДАМАСК, 30 сен — РИА Новости. Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что вопрос возвращения беженцев в САР никак не связан с политическим процессом, а говорящие о наличии этой связи — противники Дамаска.

Министр заявил в интервью RT, что усилия РФ по возвращению беженцев "заслуживают благодарности в арабском регионе и мире". Дамаск также взаимодействует с Амманом и Бейрутом в данном вопросе. Муаллем призвал всех беженцев вернуться в страну, гарантируя им достойный образ жизни и безопасность.

"К сожалению, Запад продолжает препятствовать их возвращению. Я подчеркиваю, препятствует. Их запугивают. (Беженцам говорят, что — ред.) если они вернутся, то их жизнь, имущество, а также их земли окажутся под угрозой. Я подчеркиваю, что эти утверждения абсолютно голословны. Заявляю: после возвращения — безопасность, стабильность и процветание в будущем", — заявил министр.

"Кто ставит условия для их возвращения, то это те, кто устроил заговор против Сирии семь с половиной лет назад, чтобы сменить режим. Но им не удалось сделать это военным путем. И сейчас они пытаются добиться успеха, используя процесс возвращения беженцев. Я прямо говорю: нет абсолютно никакой связи между возвращением беженцев и политическим процессом", — заявил министр.

Он отметил, что возвращение беженцев – гуманитарный вопрос, а "политический процесс — политический вопрос".

"А тем, кто говорит о связи, я могу сказать: кто проиграл на поле боя, не добьется успеха в политике", — резюмировал министр.

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