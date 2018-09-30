Сирия может вернуться в ЛАГ, если Дамаску "откроют двери" в организацию

ДАМАСК, 30 сен — РИА Новости. Сирия будет решать вопрос с восстановлением своего членства в Лиге арабских государств (ЛАГ) после того, как страны ЛАГ "откроют дверь" в нее для Дамаска, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

Решение о приостановке членства Сирии в ЛАГ приняли министры иностранных дел арабских стран в ноябре 2011 года после начала антиправительственных демонстраций в Сирии и отказа ее властей от арабского плана по урегулированию внутреннего кризиса.

"Во-первых, те, кто закрыл дверь членства Сирии в ЛАГ, должны сначала ее открыть. А затем мы в Сирии будем решать — входить или не входить", — сказал он в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос о том, как Дамаск будет возвращаться в ЛАГ.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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