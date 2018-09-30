Сирия и Ирак продолжат совместную борьбу с ИГ*, заявил Муаллем

ДАМАСК, 30 сен — РИА Новости. Дамаск продолжит сотрудничать с Багдадом в борьбе против террористической группировки "Исламское государство"* как в Сирии, так и в Ираке, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"Мы до сих пор сотрудничаем с нашими иракскими братьями по вопросам борьбы против ИГИЛ* в Сирии и Ираке. Этот трехсторонний комитет (Координационный центр с участием Сирии, Ирака, Ирана и России — ред.) работает эффективно и вносит свой вклад в решение этой задачи. Поскольку мы страдали от внешнего вмешательства в наши дела, мы воздерживаемся от вмешательства во внутренних дел других государств", — сказал Муаллем в интервью телеканалу RT.

В Багдаде продолжает действовать координационный центр по борьбе с терроризмом, в работе которого участвует Сирия, Ирак, Иран и Россия.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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