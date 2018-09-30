В Дамаске рассказали об ответе на возможное стремление курдов к сепаратизму

ДАМАСК, 30 сен – РИА Новости. Дамаску придется прибегнуть к военному решению проблемы территорий к востоку от Евфрата в случае стремления курдов к сепаратизму, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

По словам Муаллема, сирийский народ не приемлет сепаратизма. По его мнению, в тех регионах, в которых находятся граждане курдской национальности, не идут разговоры об отделении.

"Однако опасным в этом вопросе является то, что делает Америка. Америка пришла в этот район без разрешения сирийских властей и поэтому ее присутствие там незаконно. Она начала незаконно создавать свои военные базы. Поэтому я заявляю, что проблему усложняют не курды, а американское присутствие, которое дает курдам надежду на возможность действовать вне рамок законной власти в Дамаске", — сказал он в интервью телеканалу RT.

"Это иллюзия, и они должны хорошо усвоить уроки экспериментов прошлого века, когда великие державы постоянно использовали их для своих целей, а потом бросали их. Но сирийское государство не бросает их. Если же они будут стремиться к отделению, принимая американскую позицию, то я могу сказать, что нам придется избрать тот путь, по которому мы не хотим пойти", — добавил глава МИД Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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