Муаллем прокомментировал поставки С-300 в Сирию

ДАМАСК, 30 сен — РИА Новости. Системы С-300, которую Дамаск получит от Москвы, достаточно для ответа на угрозы Израиля в адрес Сирии, заявил глава МИД САР Валид Муаллем в интервью телеканалу RT.

"В любом случае достаточно С-300, чтобы ответить на эти угрозы", — сказал Муаллем, отвечая на вопрос об израильских угрозах в связи с иранским присутствием на территории Сирии.

Министр также отметил, что иранские военные находятся на территории Сирии на законных основаниях в качестве военных советников.

"Сирийско-иранские отношения не являются предметом торга. Эти отношения основываются на решении двух суверенных государств, защищающих свое независимое решение", — подчеркнул Муаллем.

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