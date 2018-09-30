Дамаск надеется избежать применения силы в Идлибе

ДАМАСК, 30 сен – РИА Новости. Дамаск надеется, что в провинции Идлиб не придется применять военную силу, но оставляет за собой право на это, заявил в интервью RT глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"Мы предпочитаем, чтобы эта договоренность была выполнена и проблема была бы решена мирным путем или путем национального примирения. Но для установления своей власти государство имеет законное право использовать и другие способы. Но мы не хотели бы доходить до этой фазы", — заявил Муаллем.

Он отметил, что демилитаризованная зона в Идлибе "обеспечивает военные усилия и безопасность людей, той части сирийцев, которые выбрали этот путь".

"Я не могу сказать, что эта договоренность реализовывается, но начало положено", — отметил он.

Идлиб является последней провинцией Сирии, неподконтрольной официальному Дамаску. Вопрос изгнания оттуда террористов, который, как считает Москва, является на данный момент ключевым, обсуждался на состоявшемся 7 сентября саммите президентов России, Турции и Ирана.

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