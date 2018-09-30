В Дамаске рассказали, почему прервались переговоры с курдами из SDF

ДАМАСК, 30 сен — РИА Новости. Переговоры Дамаска с "Сирийскими демократическими силами" (SDF) были хорошими, но прервались из-за США, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"Да, начало было хорошим, но потом процесс был прерван из-за американского фактора", — сказал он в интервью телеканалу RT.

Муаллем добавил, что когда переговоры начались, США увеличили свои военные поставки курдам, прислали грузовики, и переговоры были прерваны.

"Кроме того, они напали на сирийских военных, находившихся в том районе. Это нападение было ничем не оправданным и неприемлемым, и те, кто это совершил, должны за это заплатить", — отметил Муаллем.

Районы на северо-востоке Сирии находятся под контролем созданного на основе курдских отрядов альянса "Сирийских демократических сил" (SDF), который поддерживает США. Дамаск ранее заявлял, что считает их действия незаконными. В июле делегация политических представителей SDF посещала Дамаск для переговоров с властями.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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