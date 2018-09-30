ДАМАСК, 30 сен — РИА Новости. Турция может решить проблему отвода сил террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб, заявил министр иностранных дел САР Валид Муаллем.

"Те, кто пришел в Идлиб, пришли туда через Турцию, поэтому турки знают, кто там находится, как они пришли туда и откуда пришли. И было бы естественно, чтобы они вернулись к ним в страну", — сказал Муаллем в интервью телеканалу RT.

Он отметил, что боевики могут использовать право на амнистию и участие в региональных процессах примирения, сложить оружие и вернуться туда, откуда они пришли, вернуться в свои провинции. "В конце концов, они сирийские граждане, и у них есть свои права и обязанности. Поэтому решение возможно, а Турция знает каждого из них", — подчеркнул министр.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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