В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 12 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в воскресенье в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — девять, Алеппо — три. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в документе.

Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарные акции. В населенных пунктах Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор и Суран провинции Алеппо выдано по 450 продовольственных наборов общим весом в 1,95 тонны в каждом из них.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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